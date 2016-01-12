МЗС перевіряє наявність українців серед загиблих і постраждалих під час вибуху в Стамбулі

Про це УНІАН повідомив секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.

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«На даний час інформація, чи постраждали громадяни України, відсутня. Генеральне консульство України у Стамбулі з’ясовує дані щодо наявності або відсутності серед постраждалих громадян України», - сказав Ігнатовський.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху у центрі Стамбула на площі Султанахмет кількість жертв становить щонайменше 10 осіб, поранених - 15.