МЗС перевіряє наявність українців серед загиблих і постраждалих під час вибуху в Стамбулі
12:10, 12 січня 2016Суспільство
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Міністерство закордонних справ (МЗС) перевіряє інформацію, чи є серед загиблих і постраждалих під час вибуху в Стамбулі громадяни України.
REUTERS
Про це УНІАН повідомив секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.
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«На даний час інформація, чи постраждали громадяни України, відсутня. Генеральне консульство України у Стамбулі з’ясовує дані щодо наявності або відсутності серед постраждалих громадян України», - сказав Ігнатовський.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху у центрі Стамбула на площі Султанахмет кількість жертв становить щонайменше 10 осіб, поранених - 15.
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