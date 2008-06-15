Тимошенко: коли здорові рідні та близькі - це щастя

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників охорони здоров’я з нагоди Дня медичного працівника.

Як йдеться в переданому УНІАН привітанні, “від імені уряду України щиро вітаю всіх медичних працівників з професійним святом - святом людей складної та благородної професії”.

“Ви не лише допомагаєте з’явитися на світ, а й протягом усього життя допомагаєте людям зберегти найдорогоцінніше - здоров’я”, - зазначила прем’єр.

“Те, що Ви є головними охоронцями щастя людей - не гучні слова. Коли здорові рідні та близькі - це щастя для кожної людини. Я знаю, що високопрофесійні українські медичні працівники дуже шануються в світі, але я хочу, щоб вони не шукали долі в інших країнах, де буде гідно оцінений їх фах та таланти!”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО і запевнила: “Я та Демократичний Уряд зробимо усе, щоб Ви відчували турботу Батьківщини, щоб для Вашої роботи в Україні були створені найкращі умови”.

“За Вашу вірність клятві Гіппократа, високому покликанню благородної професії медика, сердечну чуйність і лагідні руки - низький уклін Вам і всенародна шана!”, - підкреслила прем’єр-міністр і побажала “здійснення заповітних мрій, оптимізму, гарного здоров’я і довгих років щасливого життя”.