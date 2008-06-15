Яценюк: свіжа зелень приносить мир і благодать

Голова Верїховної Ради України Арсеній Яценюк привітав співвітчизників з величним і радісним християнським святом - Днем Святої Трійці, що символізує сходження Святого Духа на апостолів.

Як йдеться у розміщеному на сайті ВР привітанні А.ЯЦЕНЮКА, “Свято Трійці надає всім нам силу життя. Цієї світлої днини разом зі свіжою зеленню в наші домівки входить мир та висока Божа благодать. Людські серця наповнюються добром, любов’ю, щирістю і всепрощенням”.

“У день світлого Свята щиро зичу всім добра, благополуччя, сімейного затишку, любові та уваги від близьких”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК і побажав: “Нехай Господь дарує нам надію на гідне майбутнє, допоможе в здійсненні світлих задумів, оборонить від життєвих негараздів, пошле мир та добро Україні”.