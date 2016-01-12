Тука хоче заборонити суддям "мандрівки" до окупованих територій
Глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука має намір заборонити суддям відвідування окупованих територій Донбасу.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, провівши нараду із силовиками.
"Наразі, дотримуючись етики та законів, звертаюсь до голів судів видати свої власні розпорядження, якими заборонити суддям відвідування окупованої території. Врешті-решт, якщо людині так конче потрібно іздтити в "ЛНР/ДНР", вона може знайти собі іншу роботу!!!" - наголошується у повідомленні Туки.
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Крім того, він має намір видати аналогічне розпорядження щодо співробітників обласної адміністрації.
"Треба розуміти, що кожен співробітник ОДА є носієм інфорації, яка представляє інтерес для ворога!" - зазначив керівник Луганської ОВЦА.
Провів нараду з силовиками щодо "мандрівок" суддів на окуповану територію.Не буду оприлюднювати вихідні дані, але карти...Опубликовано George Tuka 12 января 2016 г.