Тука хоче заборонити суддям "мандрівки" до окупованих територій

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, провівши нараду із силовиками.

"Наразі, дотримуючись етики та законів, звертаюсь до голів судів видати свої власні розпорядження, якими заборонити суддям відвідування окупованої території. Врешті-решт, якщо людині так конче потрібно іздтити в "ЛНР/ДНР", вона може знайти собі іншу роботу!!!" - наголошується у повідомленні Туки.

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Крім того, він має намір видати аналогічне розпорядження щодо співробітників обласної адміністрації.

"Треба розуміти, що кожен співробітник ОДА є носієм інфорації, яка представляє інтерес для ворога!" - зазначив керівник Луганської ОВЦА.