Печерський суд розгляне справу затриманого мера Алушти

Завтра, 16 червня, в Печерському районному суді Києва планується розгляд справи мера Алушти Володимира ЩЕРБИНИ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили люди, наближені до алуштинського голови.

«Завтра планується обрати запобіжний захід меру Алушти Володимиру ЩЕРБИНІ», - повідомив співрозмовник агентства.

Передбачається, що судове засідання почнеться о 9 годині ранку.

Як повідомляв УНІАН, мер Алушти В.ЩЕРБИНА і два його підлеглих були затримані вдень 13 червня під час спільної операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури України і кримського УБОЗу.

Алуштинських урядовців затримали за підозрою в здійсненні посадових злочинів. Їм інкримінують неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міській раді.