Офіцер, який зірвав прапор "ДНР" з Горлівського УВС, очолив одне з управлінь поліції Києва (фото)
Правоохоронця Германа Приступу, який протягом трьох днів у 2014 році обороняв будівлю Горлівського УВС від сепаратистів, призначили начальником Шевченківського управління поліції ГУНПУ в місті Києві.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.
Він зазначив, що після захоплення управління терористами Андрій Крищенко і Герман Приступа зірвали прапор так званої "ДНР" над будівлею та знову підняли прапор України.
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"За що Андрія і Германа було жорстоко побито. Ці кадри обійшли всі ЗМІ. Вижити тоді офіцерам вдалося дивом", - наголосив Аваков.
Також повідомляється, що Приступа був нагороджений орденом "За мужність".
ГЕРМАН. Продовжуємо формувати кадровий склад Національної поліції України - на ключові пости призначаємо тих, хто прояв...Опубликовано Arsen Avakov 12 января 2016 г.
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