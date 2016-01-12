Офіцер, який зірвав прапор "ДНР" з Горлівського УВС, очолив одне з управлінь поліції Києва (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Він зазначив, що після захоплення управління терористами Андрій Крищенко і Герман Приступа зірвали прапор так званої "ДНР" над будівлею та знову підняли прапор України.

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"За що Андрія і Германа було жорстоко побито. Ці кадри обійшли всі ЗМІ. Вижити тоді офіцерам вдалося дивом", - наголосив Аваков.

Також повідомляється, що Приступа був нагороджений орденом "За мужність".