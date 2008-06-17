На Тернопільщині на присадибній ділянці знайшли 648 снарядів

У Тернопільській області на присадибній ділянці виявили склад із 648 артилерійськими снарядами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди обласного управління МНС, спочатку до рятувальників звернувся селищний голова села Кам’янки Підволочиського району, якому мешканка села повідомила, що у себе не городі натрапила на великий снаряд.

Піротехнічна ж група, провівши контрольне обстеження території, натрапила на ціле сховище німецьких артилерійських боєприпасів. В землі виявилось 648 снарядів калібром від 50 до 75 мм. В УМНС зауважили, що на таку кількість вибухово-небезпечних предметів, знайдених в одному місці, сапери на Тернопільщині натрапляють вперше.

У цьому році піротехніки області вже друге натрапляють на масштабний склад застарілих боєприпасів. Як повідомлялося, на початку квітня сапери вилучили 382 снаряди часів Першої Світової війни, які знаходились в землі на території хлібоприймального підприємства ПАП “Агропродсервіс”, що в місті Козова.

Всього з початку року на Тернопільщині саперами виявлено та знешкоджено більше тисячі одиниць боєприпасів часів війни.