МЗС підтвердило загибель українця у Французьких Альпах
Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель українця при сходженні снігової лавини у Французьких Альпах сьогодні, 13 січня.
Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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«Мої співчуття рідним і близьким загиблих через лавини у Франції. Посольство робить все можливе і необхідне в зв'язку із загибеллю українця», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Французьких Альпах в результаті сходження снігової лавини загинули двоє людей - український турист і 14-річна французька школярка.
Інцидент стався на гірськолижному курорті Ле-Дез-Альп в департаменті Ізер.
За повідомленням місцевих ЗМІ, в лавину потрапили 9 школярів з Ліона та їхній учитель.
П'ятьох з них рятувальники продовжують шукати. Троє врятованих перебувають у важкому стані.