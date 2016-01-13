МЗС підтвердило загибель українця у Французьких Альпах

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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«Мої співчуття рідним і близьким загиблих через лавини у Франції. Посольство робить все можливе і необхідне в зв'язку із загибеллю українця», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Французьких Альпах в результаті сходження снігової лавини загинули двоє людей - український турист і 14-річна французька школярка.

Інцидент стався на гірськолижному курорті Ле-Дез-Альп в департаменті Ізер.

За повідомленням місцевих ЗМІ, в лавину потрапили 9 школярів з Ліона та їхній учитель.

П'ятьох з них рятувальники продовжують шукати. Троє врятованих перебувають у важкому стані.