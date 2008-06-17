Інфляція в єврозоні встановила новий рекорд

Минулого місяця в Європейському союзі спостерігалося потужніше зростання цін, ніж очікувалося. У травні рівень інфляції в єврозоні сягнув трьох цілих семи десятих відсотка, а в Європейському союзі загалом – майже чотирьох відсотків. Це найвищий показник, починаючи від 1999-го року, коли запровадили євро, повідомляє статистичне відомство Євростат. Найбільше подорожчали енергія та продукти харчування.

Німецька хвиля