Серед постраждалих у терактах в Індонезії українців немає
Також посольство закликало українців, які перебувають в Індонезії, виявляти обережність.
Громадяни України не постраждали внаслідок терористичних атак в Індонезії.
Про це УНІАН повідомив секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.
«За інформацією українського посольства в Індонезії, громадян України серед загиблих і постраждалих немає», - сказав він.
Також посольство закликало українців, які перебувають в Індонезії, виявляти обережність.
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«У зв'язку з терактами в Джакарті 14.01.2016 просимо громадян України, які перебувають в Індонезії, виявляти підвищену пильність та обережність», - зазначається у повідомленні посольства у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у столиці Індонезії Джакарті терористи влаштували атаку з використанням гранат і зброї. Загалом у нападі брали участь близько 15 бойовиків.
Група зловмисників сховалася в будинку одного з кінотеатрів у центрі Джакарти. Будівлю оточив спецназ. Відповідальність за інцидент поки що ніхто на себе не взяв.
У результаті серії терактів загинули щонайменше 12 осіб, зокрема й п'ять поліцейських.
Наводяться також відомості про загибель п'яти нападників.