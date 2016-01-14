На Закарпатті рятувальники оголосили підвищений ступінь лавинонебезпеки на 15-16 січня

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС в Закарпатській області.

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За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології, 15 - 16 січня у зв’язку з продовженням снігопадів у високогір’ї Закарпатської області зберігається пiдвищений ступiнь лавинної небезпеки.

З огляду на це, управління ДСНС у Закарпатській області звернулося до туристів та любителів екстремальних видів спорту в період складних погодних умов або під час оголошення лавинонебезпеки утриматись від походів у гори.