На Закарпатті рятувальники оголосили підвищений ступінь лавинонебезпеки на 15-16 січня
15:23, 14 січня 2016Суспільство
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У Закарпатській області на 15 та 16 січня оголошено штормове попередження з приводу сильних снігопадів та лавинонебезпеки.
Туристів просять утриматись від походів у гори / alp.org.ua
Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС в Закарпатській області.
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За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології, 15 - 16 січня у зв’язку з продовженням снігопадів у високогір’ї Закарпатської області зберігається пiдвищений ступiнь лавинної небезпеки.
З огляду на це, управління ДСНС у Закарпатській області звернулося до туристів та любителів екстремальних видів спорту в період складних погодних умов або під час оголошення лавинонебезпеки утриматись від походів у гори.
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