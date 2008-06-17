Переговори щодо реконструкції НСК “Олімпійський” - на межі зриву

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту заявляє про можливість зриву переговорів щодо реконструкції НСК “Олімпійський” з вини тайванської компанії Аrсhasia Design Group, яка виграла відповідний конкурс.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Як зазначено в документі, головні перепони переговорного процесу лежать в технічній та юридичній площинах. З одного боку Аrсhasia Design Group відмовляється узгоджувати проект з вимогами до безпеки УЄФА. На додачу китайська компанія “неодноразово висловлювала неготовність дотримуватися термінів виконання проектів, його фінансових домовленостей”, йдеться в заяві.

З іншого боку за період переговорів з 4 травня і до сьогодні компанія не оформила в Україні ліцензійних документів, без яких неможливе підписання навіть попередньої угоди з міністерством щодо початку реконструкції стадіону, стверджують в Мінсім’ї.

“Юридичний статус Аrсhasia Design Group до сьогодні залишається невизначеним. Компанія досі не надала документів, що підтверджують право на здійснення будь-якої діяльності в Україні, а також не запропонувала організаційної схеми виконання робіт з реконструкції стадіону, яка б відповідала законодавству України”, - наголошується в заяві.

Водночас у Мінсім’ямолодьспорті запевняють, що це “непорозуміння” не відіб’ється на проведенні в Україні Євро-2012. “Міністерство діяло і буде діяти відповідно до чинного законодавства та національних інтересів України з метою реконструкції НСК “Олімпійський” як сучасної спортивної арени, що відповідає вимогам до стадіонів та безпеки УЄФА”, - зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО оприлюднив умови проведення конкурсу з визначення кращої проектної пропозиції щодо реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський ».

7 квітня Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту завершило прийом заявок на участь в конкурсі з визначення кращого проекту реконструкції НСК «Олімпійський».

Всього на конкурс було подано 19 проектів вітчизняних і зарубіжних компаній, серед яких компанії з Австрії, Великої Британії, Китаю, Німеччини і Тайваню.

Конкурс виграла тайванська компанія Archasia Design Group Limited.