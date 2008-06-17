На Донеччині розкрили вбивство кримінального авторитета «Тарасика»

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Донецькій області розкрили замовне убивство місцевого кримінального авторитета «Тарасика», скоєне під час кримінальних розборок у грудні 2004 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, згаданого кримінального авторитета зловмисники розстріляли у під’їзді будинку, його тіло спалили, а останки сховали у шлаковідстійнику однієї з шахт у м. Кіровську. Останки було виявлено у липні 2005 року. Судово-медична експертиза встановила особу вбитого. За ознаками злочину прокуратура Кіровська порушила кримінальну справу.

Днями за обґрунтованою підозрою у скоєнні цього злочину працівники Донецького УБОЗ затримали раніше засудженого до 10 років позбавлення волі громадянина, відомого у кримінальних колах на прізвисько «Шестак». Затриманий був учасником колись потужного бандитсько-рекетирського угруповання Донбасу. До 2004 року «бригаду» здирників очолював «Тарасик». Після його загадкового зникнення влада в угрупованні та комерційні підприємства, які сплачували “данину” рекетирам, перейшли до іншого злочинного авторитету - «Бобика», раніше засудженого за ч. 3 ст. 144 Кримінального кодексу України (насильницьке донорство).

За версією оперативників УБОЗ, саме на «замовлення» «Бобика» і було скоєне вбивство «Тарасика». Самого ж «Бобика» було застрелено на вулиці у березні 2008 року.

Водночас затриманий «Шестак» зізнався, що за вбивство «Тарасика» він отримав від «Бобика» винагороду у сумі 3 тисячі гривень.

Зараз триває розслідування, яке провадить Слідче управління ГУ МВС України в Донецькій області.