Кримський рабовласник отримає реальне покарання

Прокуратура Криму добилася реального покарання обвинуваченому за взяття в рабство п`ятьох кримчан.

Як повідомили УНІАН в прес-службі кримської прокуратури, у 2005 - 2006 роках сімферополець поневолив п`ятьох кримчан, яких биттям і погрозами примушував працювати на себе. Прокуратура повністю довела в суді його вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі людини). Райсудом був ухвалений обвинувальний вирок: рабовласника засудили до чотирьох років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Прокуратуру не влаштувало таке рішення. На вирок було внесено касацію до Верховного суду України.

Касаційна інстанція погодилася з доводами прокурора про те, що підсудному призначено покарання, неадекватне тяжкості вчиненого злочину. "Надто м`який вирок було скасовано, справу направлено на новий розгляд, за результатами якого злочинця засуджено до реального відбування покарання", - йдеться у повідомленні.

Обвинуваченого взято під варту в залі суду. Днями вирок набув чинності.