Тимошенко бере під контроль ціни на дизпаливо

18:46, 17 червня 2008
Суспільство
1277 0

Прем`єр дала доручення міністерствам

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству палива та енергетики й Міністерству аграрної промисловості створити стабілізаційний фонд дизельного палива для можливості регулювати ціну на дизпаливо у випадках його необгрунтованого подорожчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з губернаторами.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день у деяких областях ціна на дизпаливо вища, ніж на бензин А-98. «Зрозуміло, що ніякої ринкової підстави для такого зростання ціни немає. Це означає, що треба взяти під контроль ціни, за якими оптові постачальники забезпечують дизпаливом селян», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд буде готовий надати допомогу регіонам за рахунок стабілізаційного фонду для того, щоб «збити ціну» на дизпаливо для аграріїв.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter