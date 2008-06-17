Тимошенко бере під контроль ціни на дизпаливо

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству палива та енергетики й Міністерству аграрної промисловості створити стабілізаційний фонд дизельного палива для можливості регулювати ціну на дизпаливо у випадках його необгрунтованого подорожчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з губернаторами.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день у деяких областях ціна на дизпаливо вища, ніж на бензин А-98. «Зрозуміло, що ніякої ринкової підстави для такого зростання ціни немає. Це означає, що треба взяти під контроль ціни, за якими оптові постачальники забезпечують дизпаливом селян», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд буде готовий надати допомогу регіонам за рахунок стабілізаційного фонду для того, щоб «збити ціну» на дизпаливо для аграріїв.