Сильні снігопади у Франції призвели до транспортного колапсу (відео)

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.TV.

Влада Савої відкрила тимчасові притулки для людей, які опинилися в сніговій пастці. За повідомленням французьких метеорологів за добу у Франції випало від 30 до 50 см опадів.

Читайте такожНа Японію обрушилися сильні снігопади, майже 1,5 тисячі будинків залишилися без електрики

Раніше Москву також накрили потужні снігопади. Кількість опадів, що випали в Москві за день, становила 6-15 мм у вигляді води. Сильні снігопади зафіксовано по всій області, в Серпухові і Михнево випало до 10 мм, у Наро-Фомінську - до 13 мм, у Можайську - до 11 мм. Місцями сніг супроводжувався хуртовиною. Тільки за годину в Москві відбулося понад 500 ДТП, затори в місті досягли 60 кілометрів.