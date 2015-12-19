У Луцьку прийняли присягу 165 патрульних поліцейських (фото, відео)

У Луцьку сьогодні, в День Святого Миколая - покровителя міста, принесли присягу 165 патрульних поліцейських, які нещодавно закінчили навчання.

Про це повідомляє прес-службі департаменту Національної поліції України.

Сьогодні ж вночі луцькі патрульні поліцейські вийдуть на вулиці міста.

«Ми готові виконувати завдання з охорони громадського порядку, пам'ятаючи, що в першу чергу поліцейський повинен захищати громадян і допомагати їм. Патрульні поліцейські повинні заслужити довіру жителів та гостей Луцька», - зазначив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, який взяв участь в урочистій церемонії.

Всього в місті буде служити 165 патрульних, серед яких 28 осіб, які брали участь в АТО і охороняли громадський порядок у східних областях України. До того ж у лавах патрульної поліції є 18 жінок.

Нагадаємо, Луцьк є вже сьомим містом, де запустили патрульну поліцію.

Раніше на Луганщині почався набір нової патрульної поліції. Майбутній департамент буде працювати в Сіверськодонецьку, Лисичанську та Рубіжному.