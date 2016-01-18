Сьогодні російський суд вивчить відео затримання Савченко

У ході сьогоднішнього засідання сторони повинні ознайомитися з відеозаписом затримання підсудної в Луганській області, передає "Эхо Москвы".

Флеш-карту із записом затримання Савченко долучили до справи лише на минулому засіданні суду міста Донецька Ростовської області.

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Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі щодо Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також про незаконний перетин кордону.

За даними захисту, Надії Савченко загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.