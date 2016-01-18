На Луганщині у законсервованій лабораторії з вирощування марихуани СБУ виявила схованку з гранатами
16:58, 18 січня 2016Суспільство
444 0
У Луганській області 18 січня правоохоронці виявили схованку з боєприпасами.
Вилучені боєприпаси / sbu.gov.ua
Як ідеться в повідомленні прес-служби СБУ, в селищі Тошківка Луганській області співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних Сил України виявили схованку з військовими засобами ураження.
Читайте такожСБУ попередила теракти у Попасній, затримавши під час спецоперації 5 бойовиків (відео)
Схованка містилася на непрацюючому складі, який раніше використовувався для незаконного вирощування марихуани.
Зі схованки вилучили 11 гранат Ф-1 і ГРД-5 із запалами та патрони калібру 7,62 мм.
Оперативно-слідчі дії тривають.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter