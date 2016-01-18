На Луганщині у законсервованій лабораторії з вирощування марихуани СБУ виявила схованку з гранатами

Як ідеться в повідомленні прес-служби СБУ, в селищі Тошківка Луганській області співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних Сил України виявили схованку з військовими засобами ураження.

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Схованка містилася на непрацюючому складі, який раніше використовувався для незаконного вирощування марихуани.

Зі схованки вилучили 11 гранат Ф-1 і ГРД-5 із запалами та патрони калібру 7,62 мм.

Оперативно-слідчі дії тривають.