Співробітники Державної податкової адміністрації у Вінницькій області на одному зі спирткомбінатів Вінниччини виявили нестачу більше 300 тисяч літрів спирту вищої очистки на суму більш як 1,1 млн. гривень.

Як йдеться у повідомленні Управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області, нестача в особливо великих розмірах стала приводом для порушення кримінальної справи за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах).

Наразі співробітники податкової міліції області встановлюють, куди зникли 300 тисяч літрів спирту і причетних до цього осіб.