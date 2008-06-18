Кабмін передав злітну смугу львівського аеродрому

Кабінет Міністрів передав злітну смугу львівського аеродрому з управління підприємства Міністерства оборони Міністерству транспорту і зв`язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ сьогодні журналістам.

Він зазначив, що зараз львівський аеропорт зможе працювати як єдиний комплекс.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту і зв`язку розраховує побудувати за рахунок інвестора пасажирський термінал в аеропорту «Львів» вартістю 90,376 тис. дол. у рамках підготовки аеропортів до Євро-2012.

Пропускна потужність терміналу становитиме 1 тис. пасажирів на годину, загальна площа – 34 тис. кв. м. Планується провести роботи з жовтня 2008 р. по грудень 2010 року.

Крім того, у львівському аеропорту пропонується будівництво навколоаеродромної інфраструктури, зокрема, відкритого і закритого паркінгів на 1300 місць, під`їзної дороги, допоміжних інженерних споруд. Вартість цього проекту – 18,6 тис. дол., початок робіт – січень 2010 р., кінець – вересень 2011 р. Для реалізації обох проектів Мінтрансзв’язку проведе тендер, говориться в повідомленні. При цьому інвестиційні кошти будуть забезпечені гарантіями уряду.