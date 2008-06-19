"Шахтар" допоможе збудувати НСК "Олімпійський" у Києві

Генеральний директор футбольного клубу «Шахтар» Сергій ПАЛКІН допоможе Міністерству України з питань сім`ї, молоді і спорту підписати контракт з головним підрядником будівництва національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Буквально позавчора я мав честь розмовляти з міністром сім`ї, молоді і спорту паном ПАВЛЕНКОМ, і він нас попросив допомогти йому в підписанні контракту з головним підрядником, який будуватиме новий стадіон на місці НСК "Олімпійський", - сказав С.ПАЛКІН.

«Більш того, я сам запропонував йому прислати своїх представників, щоб ми детальніше проконсультували їх з усіх питань, які можуть виникнути в процесі будівництва, перед укладенням контракту, після укладання і так далі і тому подібне», - сказав С.ПАЛКІН.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Міністерство України у справах сім`ї, молоді і спорту заявило про можливість зриву переговорів про реконструкцію НСК “Олімпійський” з вини тайванської компанії Аrсhasia Design Group, яка виграла відповідний конкурс.

18 червня компанія Аrсhasia Design Group заявила, що звинувачення Мінсім’ї щодо неспроможності компанії реконструювати стадіон є безпідставними.