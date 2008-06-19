Як взяти в концесію підприємств тепло- і водопостачання?

Комітет Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики представив законопроект «Про особливості передачі в оренду і концесію об`єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

Законопроект презентував заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики Олександр ПОПОВ під час семінару за участю експертів Ради Європи, представників місцевих органів влади і громадських організацій.

За його словами, законопроект розроблено з метою створення державою умов для ефективнішого функціонування підприємств-монополістів шляхом залучення в галузь приватних інвестицій, а також збереження комунального майна в разі залучення таких інвестицій, з урахуванням особливого правового режиму об`єктів тепло-, водопостачання, що перебувають у комунальній власності.

О.ПОПОВ відзначив, що в документі визначено механізми залучення на розвиток підприємств ЖКГ приватних інвестицій. При цьому передбачається, що існуватиме три форми залучення коштів: оренда, концесія і корпоратизація із збереженням державної і комунальної форм власності.