На Вінниччині відкрили пам’ятник жертвам Голодомору

В селі Сугаки Могилів-Подільського району відбулося відкриття пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, священнослужитель освятив місце встановлення пам’ятника. Присутнім були роздані скибочки хліба. Свідки тих трагічних подій поділились своїми спогадами, наголошуючи, що пам`ять про Голодомор 1932-1933 років має бути вічною. В свою чергу учні Сугаківської ЗОШ виступили перед присутніх з тематичними поетичними ескізами та поклали квіти до пам`ятника.

Загалом у Вінницькій області в 1932-1933 рр. померло близько 1,7 млн. осіб, з яких майже 0,5 млн. дітей. Це дорівнює теперішній кількості населення у Вінницькій області.