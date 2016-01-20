СБУ затримала на хабарі депутата Бориспільської райради від партії Ляшка (фото)

Як повідомляють СБУ та прокуратура Київської області, секретар комісії з питань боротьби з корупцією систематично одержував гроші від керівництва одно з підприємств за нереагування на порушення у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Щомісячний "тариф" здирника становив 15 тисяч гривень. Загалом зловмисник вже отримав 30 тисяч гривень неправомірної вигоди.

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Співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області затримали депутата під час одержання чергової частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

В свою чергу в коментарі ТСН заступниця голови обласної організації партії Тетяна Гринчук розповіла, що поведінка Шаповала останнім часом різко змінилась.

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"У мене було якесь внутрішнє передчуття якось трагедії. З щирого, доброго, порядного Володі, якого я знала, він став замкненим. Загалом це для мене особиста трагедія. Я свідомо відмовилась від посади голови Київської обласної організації, депутатства у Верховній Раді, тому що я вважаю, що у свої 50 років я повинна допомагати розвиватися молоді. І все робила для того, щоб і Володя, і багато інших наших молодих хлопців були достойними патріотами і чоловіками. Мені прикро, боляче. Якщо сталося так, як сталося, я не буду подавати йому руку і витягувати, тому що я до сміття і до бруду не хочу нічого мати", - зазначила Гринчук.