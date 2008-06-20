У Києві під час обшуку в офісі дорогий ноутбук викинули у вікно

У Києві працівники податкової міліції спільно з колегами із СБУ затримали членів злочинної групи, яка займалася незаконною конвертацією в особливо великих розмірах.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні податкової міліції ДПА України, угруповання було створено спеціально для незаконної конвертації грошових коштів з подальшим їх виводом за кордон та допомагала підприємствам різних форм власності ухилятися від сплати податків до державної казни. За попередніми підрахунками, обіг кошів сягав 5 млрд. грн. за рік.

Діяльність злочинців була глибоко законспірована, тож від оперативників вимагалося ретельно продумати кожний крок, аби застати лиходіїв на гарячому.

Операцію розпочали, коли до офісу конвертаційного центру увійшов кур’єр з черговою партією готівки, яку він отримав у банку. Одночасно було проведено 17 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів.

Аби позбутися доказів злочинної діяльності, зловмисники не пожаліли, навіть, дорогий ноутбук, викинувши його з дев’ятого поверху разом з пакетом, ущерть заповненим «липовими» печатками.

Всього їх було вилучено 73 штуки, на яких були відбитки приватних нотаріусів, банків, «фіктивних» фірм та державних установ, у тому числі печатка Державної податкової адміністрації у м. Києві.

Також було вилучено “чорнову” бухгалтерію, комп’ютерну техніку, готівку у вітчизняній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2 млн. грн. Накладено арешти на рахунки фірм, які були задіяні у процесі конвертації, де заблоковано близько 10 млн. грн.

Наразі фігуранти дають пояснення. Організатора затримано.

Порушено кримінальну справу, триває слідство.