СК РФ вимагає продовжити арешт директору української бібліотеки у Москві ще на 3 місяці - адвокат

Про це повідомив її адвокат Іван Павлов, передає Крим.Реалії.

«27 січня Пресненський суд Москви розгляне питання про продовження терміну домашнього арешту Наталії Шаріної. Слідчий комітет попросив суд продовжити цей термін на цілих три місяці», – повідомив Павлов.

За його словами, суд розпочне своє засідання наступної середи о 12:30 за московським часом.

Читайте такожДиректора Бібліотеки української літератури в Москві Шаріну затримали за доносом екс-співробітника

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня у Бібліотеці української літератури у Москві відбувся обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Причому цей факт помітила співробітниця бібліотеки Тетяна Мунтян. Також обшук пройшов вдома у директора бібліотеки Шаріної.

30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт строком на два місяці. Слідчі заявили, що вона розповсюджувала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

25 грудня Пресненський районний суд Москви продовжив термін домашнього арешту директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної на 30 діб - до 28 січня 2016 року.

14 грудня відбулися обшуки у трьох співробітників бібліотеки.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Шаріну політв'язнем.