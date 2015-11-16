"Меморіал" визнав директора Бібліотеки української літератури у Москві політв'язнем

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Меморіалу».

«Порушення кримінальної справи стосовно Наталії Шаріної відбулося на тлі антиукраїнської кампанії, що триває з весни 2014 року в державних засобах масової інформації та у висловлюваннях офіційних осіб, які обіймають вищі керівні посади в Російській Федерації. Одна з частин цієї кампанії - порушення кримінальних справ стосовно громадян, які публічно висловлюють відмінну від офіційної позицію щодо подій в Україні, або якимсь чином пов'язаних з Україною. З нашої точки зору, саме у світлі антиукраїнської кампанії і слід розглядати справу Наталії Шаріної», - йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що кримінальне переслідування директора бібліотеки за те, що в бібліотечних фондах є видання, визнані екстремістськими, - нова репресивна практика, що раніше не практикувалася. Між тим, ст. 282 КК РФ передбачає покарання за умисні дії, спрямовані на збудження ненависті або ворожнечі, а також на приниження гідності людини або групи осіб, що у випадку Шаріної важко уявити навіть теоретично.

«Шаріна заявляє про свою невинність, про те, що вона суворо дотримувалася законодавства Російської Федерації під час роботи на посаді директора Бібліотеки української літератури. Крім того, вона та інші працівники бібліотеки стверджують, що вилучені у бібліотеці книжки, які були визнані екстремістськими, не мали бібліотечної печатки, не були пронумеровані і, ймовірно, були підкинуті для отримання приводу до порушення кримінальної справи», - зазначили в «Меморіалі».

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Автори заяви наголошують, що за версією слідства, в 2011-2015 роках Шаріна розповсюджувала серед відвідувачів бібліотеки книги Дмитра Корчинського (у 2000-х роках неодноразово виступав на заходах прокремлівського молодіжного табору «Селігер»), які були визнані екстремістськими і заборонені до розповсюдження.

При цьому до федерального списку екстремістських матеріалів включена лише одна книжка Корчинського - «Війна у натовпі» (п. 2089: Дмитро Корчинський. Війна у натовпі. Київ: «Амадей», 1999 р.), і рішення винесено Міщанським районним судом Москви 14 березня 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, на підставі підкинутої книги 30 жовтня була відправлена під домашній арешт строком на 2 місяці директор Бібліотеки української літератури у Москві Наталія Шаріна.

Перед цим Шаріна повідомила, що обшук, крім бібліотеки, відбувся у неї вдома. Було вилучено кілька книжок. Серед них - видання про Голодомор 1932-33 років в Україні, книжка Оксани Забужко, що складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, а також прем'єр-міністра Миколи Азарова. Також були вилучені оргтехніка та електронні носії. За словами Шаріної, у читальному залі та на абонементі бібліотеки в результаті обшуку не було виявлено забороненої літератури, однак вилучалися книги про Степана Бандеру та ОУН-УПА зі спецхрану, причому жодна з цих книг не значиться в списку екстремістських матеріалів. За словами Шаріної, вилучено також дитячий журнал «Барвінок», оскільки там «побачили прапор «Правого сектора».