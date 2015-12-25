Суд РФ продовжив домашній арешт директора Бібліотеки української літератури до 28 січня

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення виніс федеральний суддя Євген Найдьонов. Цей суддя здобув популярність у Росії, коли був держобвинувачем у першій справі керівників ЮКОС Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва.

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На сьогоднішньому судовому засіданні Шаріну не поміщали в камеру в залі суду, вона сиділа за столом разом зі своїми адвокатами.

На засіданні слідчий заявив, що Шаріна з 2011 по 2015 роки, використовуючи свої службові повноваження, займалася розповсюдженням екстремістських матеріалів серед читачів. Зокрема, за його словами, Шаріна нібито розповсюджувала книги антиросійської спрямованості.

Слідчий назвав ряд "заборонених" у РФ книг: Дмитра Корчинського "Війна в натовпі" і прізвища "заборонених" авторів – Ярослава Славка, Дмитра Дужия, Петра Дерчука, Дмитра Донцова, Дмитра Павличка, які є авторами книг, що раніше були визнані екстремістськими і які нібито закликають до "національної ненависті й ворожнечі".

Слідчий також заявив, що слідство у справі Шаріної продовжено до 17 січня 2016 року.

За його словами, Шаріна займалася протизаконною діяльністю "тривалий час", може «продовжити займатися злочинною діяльністю, може вплинути на свідків або зникнути, тому домашній арешт необхідно продовжити.

Він відзначив, що 24 листопада була призначена додаткова експертиза книг на предмет "екстремізму", яка триватиме не менш як 4 місяці.

Водночас, прокурор заявив, що позиція слідства обґрунтована і також попросив продовжити термін домашнього арешту Шаріній.

У свою чергу Шаріна під час судового засідання наголосила, що не має наміру переховуватися і готова співпрацювати зі слідством.

"Я на сьогоднішній день зацікавлена співпрацювати зі слідством. Мене найбільше дратує, що ми йдемо по другому колу - у 2010 році було порушено таку саму кримінальну справу, вона тривала впродовж 5 років, то відміняли, то знову продовжували, щодо неї винесено три постанови про відсутність складу злочину. Сьогодні ми йдемо на друге коло", - сказала Шаріна.

"Я вже ходила по цій землі спокійно і знову з'ясовується, що я щось скоїла", - наголосила вона.

Шаріна відзначила, що не вважає себе винною і не має наміру чинити тиск на свідків.

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У коментарі УНІАН адвокат Іван Павлов повідомив, що захист має намір оскаржити сьогоднішнє рішення Пресненського райсуду в Московському міському суді та клопотати про пом'якшення режиму домашнього арешту.

Зокрема, Шаріній зараз заборонені навіть короткочасні прогулянки на вулиці, і вона мусить весь час перебувати вдома, також їй заборонено користуватися Інтернетом, засобами зв'язку, відправляти і отримувати кореспонденцію.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня у Бібліотеці української літератури у Москві відбувся обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Причому цей факт помітила співробітниця бібліотеки Тетяна Мунтян. Також обшук пройшов вдома у директора бібліотеки Шаріної.

30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт строком на два місяці. Слідчі заявили, що вона розповсюджувала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

3 грудня Мосміськсуд до 27 грудня залишив Шаріну під домашнім арештом.

14 грудня відбулися обшуки у трьох співробітників бібліотеки.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Шаріну політв'язнем.