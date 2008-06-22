Для чого збільшувати ринкову частку держбанків

Директор Інституту економіки і прогнозування НАН України, член Ради Національного банку України Валерій ГЕЄЦЬ вважає необхідним збільшення ринкової частки державних банків.

Про це В.ГЕЄЦЬ заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня».

«Такій великій державі як Україна абсолютно недоцільно віддавати свій банківський сектор іноземному капіталу. Саме тому я запропонував розглянути питання збільшення ринкової частки держбанків на засіданні Ради НБУ», - сказав В.ГЕЄЦЬ.

«Держава, навпаки, зобов`язана піклуватися про формування конкурентного середовища з метою добитися подовження термінів і зниження вартості кредитування для кінцевих позичальників. У нинішніх умовах в Україні зробити це можна якраз збільшенням частки державного сектора», - вважає В.ГЕЄЦЬ. – «Всупереч багатьом помилкам, це не перешкоджатиме підвищенню конкуренції. Її, як відомо, обмежує існування монополій. Але при нинішній ринковій частці держбанків менше 8% говорити про будь-які претензії держави на монопольне становище на ринку не доводиться».

На його думку, збільшення частки державного капіталу до 25-30% ринку створить додаткову, третю, підпору для стійкішого зростання економіки. Особливо якщо врахувати, що держбанки можуть зосередитися на кредитуванні інвестиційних процесів.