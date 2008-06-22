В Україну повертається спека

Завтра в Україні очікується малохмарна погода, без опадів (у західних областях - без істотних опадів). Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°, вдень 24-29°, на заході України місцями 30-32°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 13-18°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

24-25 червня - мінлива хмарність. 24 червня вночі у західних та північних областях, вдень на решті території України короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с. 25 червня переважно без опадів, лише вночі на крайньому сході та у Криму місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, у Криму, на Закарпатті та місцями у південних областях 30-32°; 25 червня у північній частині вночі 7-12°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

26- 27 червня у південній частині та східних областях переважно без опадів; на решті території короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-14°, у південній частині 11-16°, на узбережжі морів та Закарпатті до 18-20°; вдень у південній частині та на Закарпатті 27-33°, на решті території 26 червня 20-27°, 27 червня ( окрім західних областей) 23-29°, на сході до 31°.

У Києві та області в понеділок опади не очікуються. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°, по області вночі 9-14°, вдень 24-29°.

24-25 червня - мінлива хмарність. Вночі та вранці 24 червня короткочасні дощі, грози, в решту часу переважно без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура 24 червня вночі 11-16°, вдень 24-29°; 25 червня вночі 7-12°, вдень 20-25°.

26- 27 червня - короткочасний дощ, гроза, лише вночі 27 червня переважно без опадів. Температура вночі 8-14°; вдень 26 червня 20-26°, 27 червня 24-29°.