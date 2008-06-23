На шахті в Єнакієво досі шукають 12 гірників, які зникли 8 червня

09:33, 23 червня 2008
Суспільство
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Працює Урядова комісія

На шахті ім. Карла Маркса в Єнакієвому Донецької області тривають пошуки 12 гірників, які зникли під час аварії 8 червня.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, до аварійно-пошукових робіт залучено підрозділи Головного управління МНС в Донецькій області та Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому: всього 117 осіб та 27 од. техніки.

Групами психологічного забезпечення МНС проводиться робота з сім`ями постраждалих гірників.

На місці події з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії працює Урядова комісія.

Як повідомляв УНІАН, вибух газоповітряної суміші на шахті ім. Карла Маркса в Єнакієвому Донецької області стався о 5.00 8 червня на горизонтах 875-1000 м. У шахті працювали 37 гірників. Врятовано 24 шахтарі, один гірник загинув, його тіло було підняте на поверхню. До лікувальних установ були госпіталізовані ще 29 постраждалих унаслідок аварії.

 

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