Діячі культури й шоу-бізнесу закликають обмежити доступ російського продукту на український медіа-ринок

Про це артисти і письменники заявили під час прес-конференції в УНІАН.

«Необхідно повністю заборонити в українському ефірі аудіо- та відеопродукцію з Російської Федерації», - заявив один з лідерів українського фолк-рок-гурту Kozak System Іван Леньо.

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Учасники прес-конференції наголосили на необхідності державного регулювання доступу російського контенту на український ринок, оскільки його присутність гальмує розвиток вітчизняного медіа-виробництва і є відвертою пропагандою країни-агресора. У зв'язку з цим вони зареєстрували електронну петицію до президента України Петра Порошенка з вимогою заборонити імпорт будь-якої відео- та аудіопродукції, виробленої російськими компаніями.

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На думку присутнього на прес-конференції українського музиканта Олега Скрипки, протистояти поширенню російського контенту можна шляхом створення якісної української продукції, яка змогла б конкурувати за якістю з російською.

«Ми виготовляємо український інтелектуальний продукт, який абсолютно не має можливості конкурувати з продуктом, в даному разі російським», - зазначив він.

У свою чергу, український видавець і публіцист Віталій Капранов заявив, що в разі незгоди українських телеканалів з даними вимогами Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має займати жорсткішу позицію і позбавляти такі канали ліцензії.

«Заберуть ліцензію у одного (телеканалу – УНІАН) – решта одразу схаменуться», – сказав він.

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При цьому актор Антін Мухарський в коментарі УНІАН зазначив, що за бажання українці, як і раніше зможуть переглядати медіа-продукцію російського виробництва в Інтернеті.

«Якщо ви хочете подивитися серіал «Одноокий на зоні» чи «ВДВ атакує», він є в Інтернеті. Ви його клацаєте і дивіться в приватному порядку. Головне, щоб воно не нав'язувалася», – вважає він.

При цьому Мухарський не зміг конкретизувати ні умови обмеження доступу російського продукту, ані терміни розгляду даного проекту українською владою. «Ми просто створили прецедент для того, аби привернути увагу. А зараз опрацьовуватимуться конкретні механізми», – сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію на території України наступних російських каналів «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» і «НТВ-Мир», «TVCI», «Россия-1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург-5», «Звезда», «РЕН-ТВ», «Life News», «Russia Today», «РБК-ТВ», «История» (ВГТРК), «365 дней», «24 Техно», «Мир 24», «Многосерийное ТВ», «Иллюзион+» і «КомедияТВ». Перелічені телеканали займаються російською пропагандою, спотворюють дійсність і є інструментом маніпуляції громадською думкою, що використовуються країною-агресором.

На початку січня 2016 року міністр культури В'ячеслав Кириленко закликав Нацраду позбавляти ліцензій FM-станції, які не транслюють українських пісень в ефірі.