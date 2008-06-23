Знищено підпільний трубопровід на українсько-російському кордоні

На Луганщині прикордонники виявили черговий, 14-й з початку року трубопровід, що був незаконно прокладений через українсько-російський кордон для перекачування пального.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, у суботу наряд відділу прикордонної служби „Краснодон” виявив неподалік від річки Сіверський Донець бортовий „УАЗ” з ємністю для перевезення пального. Біля машини правоохоронці затримали чоловіка, який назвався 25-річним жителем міста Суходольськ. Порушник за допомогою помпи перекачував з російського берега дизельне пальне. Контрабандист встиг у такий спосіб доставити в Україну 2 тонни солярки.

Для незаконного перекачування пального через дно річки та берег був прокладений трубопровід загальною довжиною 150 метрів. Він складався з пластикової труби діаметром 60 міліметрів та приєднаного до неї гумового шланга, до якого, у свою чергу, приєднувалася помпа.

Підпільний нафтогін прикордонники знищили. Автомобіль, солярку, помпу та шланг вилучили та передали в митницю, весь конфіскат оцінено у майже 30 тис. грн. Затриманого чоловіка за порушення прикордонного режиму притягнуто до адміністративної відповідальності.