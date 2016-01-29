В Україні на грип та ГРВІ перехворіли майже 8% населення - СЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас.

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За його словами, з початку епідемічного сезону (з 28 вересня 2015 року) в країні зареєстровано майже 3,1 млн людей, які перехворіли на грип та ГРВІ, це майже 8% від загальної кількості населення.

"МОЗ створив оперативний штаб, який щодня моніторить ситуацію. Щодня до лікарень з грипом та ГРВІ звертаються 80 тисяч людей. Із них 65% - діти до 17 років. Найвищі показники у Києві (15,5%) та Київській області (11,5%). Найнижчі - у Закарпатській (4,8%) та Харківській (3,4%) областях. З початку епідсезону госпіталізовано 116 тисяч людей (4% від усіх захворілих)", - сказав Протас.

Він також поінформував, що епідемічний поріг перевищено у 18 регіонах країни.

Як повідомляв УНІАН, станом на 29 січня, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні кількість померлих від грипу зросла до 155 осіб.