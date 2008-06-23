Над Львовом пронісся потужний буревій: перевіряють дані про жертви
Комунальники перекриють вулиці
Над Львовом пронісся потужний буревій зі зливою. За попередніми даними головного управління МНС у Львівській області, можливі жертви, повідомляє Обком з посиланням на ICTV.
"Рятувальники перевіряють інформацію про те, що нібито від удару блискавки загинула жінка у Львові й травмовано дитину", - повідомив начальник прес-центру МНС у Львівській області Павло Василенко.
Потужний буревій зі зливою пронісся близько 30 хвилин тому. Вітер ламав дерева, зривав дахи.
Деякі райони міста знеструмлені. Є проблеми з мобільним зв’язком.
Представники МНС звертаються із проханням до мешканців Львова і Яворівського району, який також постраждав від бурі, не наближатися до обірваних ліній електропередач, не ходити на прогулянки в парки та сквери.
Як повідомили в прес-службі міськради, найближчим часом співробітники комунальних підприємств перекриватимуть вулиці, щоб розпочати їхнє прибирання.
Міська влада просить жителів міста якийсь час не користуватися газом і електрикою, не виходити на вулиці.