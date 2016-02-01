Україна і Словаччина планують відкрити додатковий пункт пропуску на спільному кордоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам у Києві.

Зокрема, словацький віце-прем'єр, коментуючи можливість модернізації або відкриття нових пропускних пунктів на українсько-словацькому кордоні, які відповідають європейським стандартам, сказав, що "це питання знаходиться на порядку денному".

"Ми підтримуємо комунікацію з українською стороною, й існує один проект який, принаймні, ми роглядаємо, і дуже важливо, що ми маємо усю необхідну інфраструктуру", - сказав Лайчак.

Віце-прем'єр відзначив, що у даний час на українсько-словацькій ділянці кордону діють два основні пункти пропуску.

"Я думаю, що вони в основному добре функціонують, але ми хочемо запобігти таким ситуаціям як довгі черги і багатогодинні очікування", - заявив Лайчак.

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Він зазначив, що профільні міністерства України та Словаччини ведуть перемовини щодо цих питань.

Лайчак також повідомив про ініціативу проведення спільного засідання урядів обох країн, яке має відбутися з обох сторін міждержавного кордону - в Ужгороді та Міхаловце.

"Це є можливістю обговорити чіткі проекти, що покращать життя громадян, які живуть у цій прикордонній зоні", - заявив Лайчак.

Словацький урядовець зазначив, що обговорюватиметься відкриття третього прикордонного пункту пропуску між країнами.

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При цьому він підкреслив, що на даний час немає чітких термінів відкриття цього пункту.

Третій пропускний пункт планується відкрити у населених пунктах Чорна-над-Тисою зі словацького боку і Соломоново - з українського.