Понад чверть росіян визнає вторгнення військ Путіна на Донбас - опитування

Про це йдеться у соціологічному опитуванні Левада-Центру, результати якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на питання, чи є зараз в Україні російські війська, 27% відповіли «є», 52% - «ні», 21% - вагалися з відповіддю.

Крім того, 25% опитаних погодилися з думкою, що між Україною і РФ іде війна, 65% - дотримуються протилежної думки, 11% - вагалися з відповіддю.

При цьому, 65% опитаних назвали обстановку на сході України «напруженою», 14% - критичною і вибухонебезпечною, 10% - спокійною, 2% - благополучною, 9% - вагалися з відповіддю.

Водночас, 44% респондентів вважають, що ситуація на сході України впродовж найближчого року залишиться без змін, 13% - поліпшиться, 27% - погіршиться, 16% - вагалися з відповіддю.

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Результати опитування свідчать, що 83% росіян продовжують підтримувати анексію Криму, тільки 13% не підтримують захоплення українського півострова, 4% - вагалися з відповіддю.

При цьому 61% росіян вважають, що анексія Криму принесла Росії «більше користі», 20% - «більше шкоди», 19% - вагалися з відповіддю.

Відповідаючи на питання про відносини двох країн, 32% вказали – «відносини Росії з Україною мають бути такими самими, як і з іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями», 52% - «Росія й Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз і митниць», 11% - «Росія й Україна повинні об'єднатися в одну державу», 5% - вагалися з відповіддю.

Опитування проведено 22 – 25 січня 2016 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600/800 осіб у віці 18 років і старшому віці в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%/4,1%.