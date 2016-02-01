Окупанти вимагають від кримчан з українським паспортом заповнювати міграційну карту

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Виїжджаючи з Криму на територію материкової України, російським митникам я пред'явив український паспорт з кримською пропискою. Мені повідомили, що при в'їзді назад додому, я буду змушений заповнити міграційну карту, по якій я зможу пробути на півострові лише 90 діб, як іноземець», – розповів кримчанин Євген.

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За його інформацією, представники окупаційної влади в Криму цікавляться, чи є у громадян паспорт російського зразка, і радять при в'їзді-виїзді з території півострова пред'являти цей документ. Протягом 1,5 років анексії півострова Росією жителі України з кримською пропискою не заповнювали міграційні карти.

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Офіційних повідомлень про нововведення на сайті так званої кримської митниці немає.

Після того як Криму був анексований Росією на початку 2014 року влада і служби безпеки України не визнають російські документи, видані на півострові.