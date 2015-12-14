Більшість опитаних росіян хочуть бачити Україну незалежною

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", що опубліковані на сайті організації, передає Lenta.ru.

Варто зазначити, що в листопаді 2014 року цю точку зору поділяли 64% респондентів.

Водночас 27% опитаних вважають, що буде краще, якщо Україна перебуватиме під економічним і політичним контролем Росії. Рік тому цієї позиції дотримувалися 22%.

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На думку 59% учасників опитування, анексія Криму принесла Росії більше користі, ніж шкоди; 22% мають протилежну думку.

Опитування проводилося з 20 по 23 листопада. У ньому взяли участь 1600 осіб у 48 регіонах країни. Статистична похибка дослідження не перевищує 3,4 відсотка.

Згідно з раніше проведеним опитуванням, більшість росіян вважають, що відносини між Росією і Україною покращаться через кілька років. Погіршення відносин чекають 8% громадян. Про те, що ніяких змін не відбудеться, заявили 21% опитаних.