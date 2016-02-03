"Бачив тільки по телевізору": Помічник Суркова заперечує причетність до викрадення Савченко
16:50, 03 лютого 2016Суспільство
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Член громадської палати Москви і екс-співробітник АП Володимира Путіна Павло Карпов спростовує свою участь в операції з викрадення української льотчиці Надії Савченко з Луганська в Росію.
REUTERS
"Я тисячу разів бачив її по телевізору, а наживо жодного разу. На жаль чи на щастя. Так що її заява — це або помилка, або вигадка, або свідома спроба ввести суд в оману", - заявив Карпов, пише Коммерсант.
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"Зараз важко сказати, чим точно займався саме в той день 23 червня, але за моїми відчуттями, мене в Луганську в той період не було",— підкреслив Карпов.
Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Іллі Новікова, Карпов, пізнаний як один з викрадачів Савченко, є ключовою фігурою в примусовому вивезенні української льотчиці в Росію.
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