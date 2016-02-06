У Харкові внаслідок зіткнення сміттєвоза й вантажівки виникла пожежа, є жертви (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, аварія сталася сьогодні, 6 лютого, о 3:41 в Червонозаводському районі міста.

«До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди по проспекту Гагаріна, 352. Вантажний автомобіль "Газель" зіштовхнувся зі сміттєвозом, що стояв на узбіччі дороги. В результаті ДТП загорілась кабіна вантажівки, в якій перебувало 2 чоловіків, водій та пасажир. Обидва загинули на місці», - йдеться у повідомленні.

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До місця пожежі прибуло 3 відділення пожежно-рятувальної служби: 2 - на автоцистернах, 1 - на аварійно-рятувальному автомобілі, у складі 13 рятувальників. На момент їх прибуття вогнем була охоплена кабіна та частково вантажний відсік «Газелі» на площі близько 10 кв.м.

Зазначається, що о 4:17 пожежу було ліквідовано. Її спричинила дорожньо-транспортна пригода. Після прибуття на місце ДТП правоохоронних органів та проведення необхідних оперативно-слідчих дій, рятувальники вилучили з вантажівки обгорілі тіла загиблих чоловіків.

У свою чергу, директор Департаменту інформації Харківської міської ради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що сміттєвоз був поламаний, тому його залишили на узбіччі. За його словами, поламаний автомобіль був належним чином огороджений і позначений.

"Вночі у міського сміттєвоза зламався редуктор. Інша машина, я так розумію КВБО (комунальне підприємство - УНІАН), підчепила її на трос, хотіла відтягнути на базу. Трос обірвався. Сміттєвоз залишили навпроти очисних споруд до ранку. Обгородили, позначили, що стоїть поламаний автомобіль. Вночі в нього врізалася "Газель". Двоє з "Газелі" загинули", - написав Сидоренко.