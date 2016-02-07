Нічний вибух у херсонському Меджлісі кваліфікують як теракт

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Херсонській області, криміналісти та вибухотехніки досі обстежують місце вибуху, через який було пошкоджено вхід до підвалу будівлі.

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Знайдені на місці осколки, кільце та пружину від гранати РПГ вже долучили до матеріалів справи і передали СБУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, біля входу в будівлю Меджлісу кримськотатарського народу у Херсоні сьогодні о 2.45 спрацював вибуховий пристрій. В результаті вибуху було пошкоджено двері до підвального приміщення.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що керівництво Меджлісу оцінює те, що трапилося як "навмисну провокацію з боку проросійських сил, спрямовану на дестабілізацію ситуації на півдні України, зокрема в Херсонській області.