На Каховському водосховищі врятували 31 рибалку, віднесеного на крижинах

Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, 8 лютого на Каховському водосховищі були проведені дві рятувальні операції.

Зокрема, 28 людей в районі села Приморське рятувальники зняли з крижини на відстані від 200 метрів до 2 кілометрів від берега.

Ще трьох рибалок зняли в районі міста Кам'янка-Дніпровська.

Рятувальні операції проводилися з залученням 2 катерів на повітряних подушках «Марс-700» і пройшли успішно.

Інформація про те, що неподалік села Приморське Василівського району на дрейфуючій крижині виявилися більш 20 людей, що поступила на лінію «101» сьогодні в 9:03.

«Стався розлом льодового покриву, в результаті чого на дрейфуючій крижині площею близько 1 квадратного кілометра виявилося більше 20 осіб. Промоїна між сушею і крижиною спочатку склала близько 8 метрів, що не дало їм можливості самостійно дістатися до берега», - розповіли в ГУ ДСНС в області.

Повідомлення про те, що ще трьох рибалок віднесло у Каховське водосховище в районі Кам'янки-Дніпровської, надійшло близько 10:00.