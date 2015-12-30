Є докази, що саме Садовник керував діями екс-беркутівців Зінченка та Аброськіна на Майдані – ГПУ

У Генеральної прокуратури є підтвердження того, що саме Дмитро Садовник координував дії колишніх беркутівців Сергія Зінченка та Павла Аброськіна під час Революції гідності. Про повідомив старший прокурор ГПУ Олексій Донський, повідомляє ГромадськеТВ.

Читайте такожГПУ обіцяє надати докази причетності екс-беркутівців Аброськіна та Зінченка до вбивств на Майдані

"Є відеозаписи, де видно, що Садовник керує їх діями. Дає команди яким чином їм відступати або навпаки на яких позиціях закріплюватись. Це безумовно були не хаотичні дії. Цими діями керував Садовник з моменту, як він там з`явився", - сказав Донський.

Також він зауважив, що наразі зібрана більш ніж достатня доказова база, але слідство свого часу багато втратило у зв`язку з тим, що Садовник втік. На тому етапі доказова база будувалась через нього.

Нагадаємо, 28 грудня, Святошинський суд Києва продовжив термін утримання під вартою екс-беркутівців Павла Аброськіна і Сергія Зінченка до 25 лютого 2016 року.

У березні-квітні 2014 правоохоронці затримали, а суд заарештував екс-беркутівців Сергія Зінченко, Аброськіна і їх командира Дмитра Садовника за підозрою в розстрілі активістів Євромайдану на вулиці Інститутській 20 лютого в Києві. У вересні минулого року Садовник втік з-під домашнього арешту, його оголосили у розшук. Екс-беркутівців обвинувачують по справі розстрілу 39 беззбройних учасників протесту на Майдані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖОбвинувачені у вбивствах на Майдані екс-беркутівці викрали зброї майже на 700 тисяч гривень - прокурор

Читайте такожГПУ: у вбивствах під час Майдану підозрюються ще двоє "беркутівців"

18-20 лютого 2014 активне протистояння між силовиками та протестувальниками Майдану перейшло в силову фазу, через що, за даними МОЗ, загинули 82 особи (71 демонстрант та 11 правоохоронців), постраждалими стали 622 людини.

Адвокат екс-беркутівця Павла Аброськіна запевняє, що його підзахисний не використовував зброю проти протестуючих під час Евромайдану.