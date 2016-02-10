"У нас немає таких ресурсів": Джемілєв визнав неможливість морської блокади Криму

Морська блокада - складне питання, розповів Джемілєв в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що повномасштабна морська блокада можлива тоді, коли в наявності достатня кількість військових кораблів.

"У нас немає таких ресурсів. Якщо, скажімо, буде рішення Радбезу, і підійдуть кораблі НАТО - це інше питання", - наголосив нардеп.

Читайте такожДжемілєв заявив про завершення створення кримськотатарського батальйону і його головну ціль

Крім того, він заявив, що в активістів блокади окупованого півострова є тільки деякі проекти, які можуть паралізувати Керченську переправу.

Нагадаємо, Ленур Іслямов прогнозував старт морської блокади Криму в кінці 2015 – початку 2016 року. Він також зазначив, що ініціатори блокади прагнуть зробити життя на півострові «максимально дискомфортним для окупантів».

Товарну блокаду Криму активісти акції почали 22 вересня 2015 року.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».