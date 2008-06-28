11-річній румунці дозволили зробити аборт

У Румунії влада дала офіційний дозвіл на проведення аборту 11-річній жертві згвалтування, вагітність якої нині становить 21 тиждень. Попри лояльне ставлення Румунської православної церкви, близько двадцяти релігійних груп виступили проти цього рішення, повідомляє ABC News.

У червні 11-річна румунка почала скаржитися на погане самопочуття, і батьки відвели її до лікаря. Обстеження показало, що дівчинка вагітна, причому половина терміну вже позаду. За словами дитини, вона була згвалтована власним 19-річним дядьком - звідтоді він втік.

У Румунії легалізований аборт на терміні до 14 тижнів. Проте враховуючи факт згвалтування та інцест, дівчинці дозволили перервати вагітність на пізнішому терміні.

Офіційні представники Румунської православної церкви заявили, що тільки сім`я дитини може ухвалити самостійне рішення в такій ситуації. Проте православні групи, виступаючі проти абортів, закликали урядову комісію заборонити «вбивство». При цьому вони заявили, що готові надавати матеріальну і психологічну підтримку сім`ї дитини і навіть узяти новонародженого на виховання в церкві.