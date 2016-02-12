В Ізмаїлі демонтували найбільший пам'ятник Леніну в Одеській області (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі культури Ізмаїльської міської ради, бронзовий монумент вагою близько 8 тонн демонтовано за розпорядженням мера міста Андрія Абрамченка на виконання вимог закону про декомунізацію.

За даними міськради, цей пам'ятник є одним з найбільших у регіоні.

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У відділі зазначили, що заходи з демонтажу були пов'язані з низкою труднощів. «Монумент було встановлено з урахуванням специфіки тутешньої місцевості - особливостями сейсмічної зони. Були задіяні дві автовишки та підйомний кран. Водночас діяти потрібно було акуратно. В тому числі, щоб не розбити плитку, покладену біля будівлі міськради, біля якого встановлений пам'ятник», - пояснили у відділі культури.

Демонтаж тривав близько п'яти з половиною годин. Пам'ятник акуратно зрізали з постаменту, не пошкодивши ні саму статую, ні прилеглу територію. Потім його транспортували на відповідальне зберігання в одне з комунальних підприємств міста.

«Все пройшло цивілізовано, без ексцесів», - акцентували в міськраді.

Громадський порядок забезпечувала велика кількість правоохоронців.

Згаданий вище монумент, створений у 1985 році, встановлено в Ізмаїлі в 1986-му. Скульптори - Таїсія Судьїна і Олександр Князік.

У відділі культури відзначили, що подальша доля демонтованого пам'ятника поки невідома, як і те, чи буде встановлено іншу скульптуру на постаменті, що залишився.