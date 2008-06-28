Стільниковий телефон має в Китаї кожен другий

Майже половина китайців користуються стільниковими телефонами, повідомляє France Press з посиланням на дані, наведені в китайських засобах масової інформації.

З 1,3 мільярдів жителів Китаю наприкінці травня 2008 р. мобільними телефонами користувалися 592 мільйони. Наприкінці 2007 р. мобільник був у 547,3 мільйонів китайців. За півроку кількість користувачів стільникових телефонів в країні збільшилася на 9 відсотків.

Популярність фіксованого зв`язку за цей період знизилася. Якщо наприкінці 2007 р. стаціонарними телефонами користувалися 364,5 мільйона китайців, то на травень 2008-го цей показник скоротився до 358 мільйонів.

Падіння популярності фіксованого зв`язку пояснюється дорогим будівництвом телефонних ліній у Китаї через його велику територію. Але китайський уряд має намір змінити ситуацію, створивши три великі телекомунікаційні компанії, які повинні покрити телефонними лініями всю територію країни.

Лента.ру