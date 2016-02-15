Касько пояснив, чому після його звільнення справа "діамантових прокурорів" може почати розвалюватися

Заступник генерального прокурора Віталій Касько не виключає, що після свого звільнення справа "діамантових прокурорів", а саме: стосовно колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та громадянина Валерія Гібаленка почне розвалюватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

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"Перша серйозна спроба побороти корупцію і кругову поруку у самій прокуратурі призвела до протилежного результату - до переслідування тих, хто наважився це зробити. Проте, незважаючи на шалений тиск, ми виконали свою обіцянку. Слідство у справі за звинуваченням у хабарництві так званих "діамантових прокурорів" було завершено нами у листопаді минулого року, і 4 січня 2016 року було направлено до суду для розгляду по суті", - сказав Касько.

Водночас Касько зазначив, що як тільки, нещодавно у лютому, Корнійцю було оголошено нову підозру у вчиненні вимагання за обтяжуючих обставин (мова про вимагання і отримання щомісячно коштів зі «сміттєвого бізнесу» у власника компанії «Ніколсан», а пізніше – «віджимання» цього підприємства), генеральний прокурор України Віктор Шокін видав наказ, яким ліквідував слідче управління генінспекції, забравши усі повноваження, позбавивши змоги довести справу "діамантових прокурорів" до кінця.

"Після цього, за кілька днів, за штат вивели і прокурорів генінспекції. А на підході у нас були ще два цікавих кримінальні провадження по Корнійцю. Одне з них - щодо незаконного збагачення, де вже зараз встановлено, що кошти, які сплачувались за навчання Анастасії Корнієць у Лондоні у 2011-2014 роках, становили понад 140 тис. фунтів стерлінгів, тобто понад 200 тисяч доларів США...", - заявив Касько.

Інша справа стосувалася джерел походження вилучених у Корнійця діамантів. "Сліди від яких, імовірно, ведуть до вчинення ще одного злочину", - сказав Касько.

"Не виключено, що після мого звільнення ці провадження почнуть активно розвалюватися. На жаль, останнє рішення судів у справах щодо Іванющенка - красномовне підтвердження того, що у ГПУ це виходить найкраще", - сказав Касько.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, заступник генпрокурора Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури України.

"Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у Генпрокуратурі України. Шокін забрав у мене всі функцій та інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі й у справі так званих "діамантових прокурорів". Проте причини того, чому у Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати - вони є значно глибшими", - заявив Касько, підкресливши, що в ГПУ панує корупція та кругова порука, а ключові посади обіймають послідовники колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.